6畳1Kで2人暮らし。引っ越し直後の我が家は、微妙に荷物が入りきらず床に溢れている。圧迫感が強く、何もしなくても息苦しさを感じた（筆者撮影）【写真】夫婦2人の引越し先である6畳ワンルームの間取り図、内観、レイアウトデザインまですべて公開！東京都中央区、銀座のそばに古い街並みが色濃く残る一角に建つ、築50年以上のマンション。ワンルーム・25m²、たった6畳の限られた空間で、ミドルシニアの夫婦が預かり犬ととも