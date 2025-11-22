¤Ä¤¤¤Ë³«ÄÌÆü»þ¤¬·èÄê¡ª ½©ÅÄ¸©ÆîÉô¤Î¡Ö¶õÇò¡×Ëä¤Þ¤ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÅòÂô²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï¡¢2025Ç¯11·î22Æü¸á¸å3»þ¤ËÅìËÌÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¡Ö²£ËÙÆ»Ï©¡×¤ò³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ï½©ÅÄ¸©ÅòÂô»ÔÆâ¤Î²¼±¡ÆâIC¤«¤éÍº¾¡¤³¤Þ¤ÁIC¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹Ìó3.7km¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¤¹¤²¤§¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÖÅìËÌÃæ±ûÆ»¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê17Ëç¡ËÊ¡Åç¤«¤é½©ÅÄ¤ò·ë¤Ö¡ÖÅìËÌÈÇÃæ±ûÆ»¡×¤ÎÁ´Àþ³«ÄÌ¤Ë¸þ¤±¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ä¤Ê¤¬¤ë