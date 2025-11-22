メーガン妃は、夫ヘンリー王子の「子どものような好奇心と遊び心」に強く惹かれたという。2018年に結婚した2人は、互いへの深い信頼と愛情を軸に、家庭や仕事においても創造性と楽しさを大切にしているそうだ。 【写真】アーチー王子とリリベット王女の写真を公開したメーガン妃 米ハーパーズ・バザー誌のインタビューでメーガン妃は、「彼は大胆で誠実に私を