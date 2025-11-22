＜大相撲十一月場所＞◇十三日目◇21日◇福岡・福岡国際センター【映像】強すぎる幕下の“ラスボス” 衝撃の取組で全勝優勝その存在感と貫録から“ラスボス”と一部ファンの間で注目を集める体重200キロ近くの新鋭巨漢力士が、無敗同士の対決で圧勝。見事な全勝優勝を成し遂げ、「強すぎるわ」「この人は強くなる」「期待しかない」など称賛の声が相次いだ。幕下十五枚目・一意（木瀬）と幕下二十四枚目・竜翔（追手風）の一番