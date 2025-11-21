トヨタ自動車株式会社は、クラウン誕生70周年を記念し、シリーズ最終章となるクラウン（エステート）に特別仕様車「ESTATE RS“THE 70th”」および「ESTATE Z“THE 70th”」を2025年11月20日に発売した。 同モデルは、日本の風景になじむ専用バイトーンカラーや記念ロゴ入りの特別装備を採用し、上質さと個性を両立した仕上がりとなっている。また、専用のスポーツシートやステアリングなど