パートナーと良好な関係を保つにはどうしたらいいのか。脳内科医の加藤俊徳さんは「自分が不機嫌になる原因は相手次第なところもある。心を消耗させないための考え方やコツがあるので、ぜひ試してみてほしい」という――。（第1回）※本稿は、加藤俊徳『1万人の脳を見た名医がつきとめた 機嫌の強化書』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takas