国内女子ゴルフ「第44回大王製紙エリエールレディスオープン」の2日目が21日に行われ、プロ5年目の佐久間朱莉選手が自身初の年間女王を決めました。今シーズン4勝をあげている佐久間選手は、初日から首位をキープ。この日も、1番パー4でピンそばにつけ、いきなりバーディを獲得します。合計6つのバーディを奪うなど、スコアを伸ばし、10アンダーで単独首位に立ちました。ここで、年間女王争いを繰り広げていた神谷そら選手が予選落