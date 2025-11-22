その名を知らない人はいないほど、日本中で愛された大人気ドラマをいくつもつくり上げてきたのが、プロデューサー石井ふく子さん、99歳だ。60年以上家族のリアルを追求し続け、100歳目前の今も現場に出向いて演出。新ドラマの構想や台本の手直しも行うそのバイタリティの源とは――。■ドラマのヒロインは美人じゃないほうがいい「あなたは美人じゃないところがいい。私のドラマにどうしても出てほしいの！」時は1970年。TBS社屋内