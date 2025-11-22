テレ東では、2025年12月17日（水）と24日（水）の二夜に渡り、水ドラ25「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge（リ ベンジ）」（深夜1時00分〜）を放送することが決定しました！またテレ東での地上波放送に加え、DMMショートにてショートドラマとしても配信いたします。テレ東がテレビ放送とショートドラマを連動して制作するのは史上初の取り組みとなります。【動画】「夫を社会的に抹殺する5つの方法」シーズン1とシーズン2を