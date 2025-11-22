ウクライナ侵攻後も、一見して平穏な暮らしが続いてきたロシア。だが、ここに来て、人々の生活水準は悪化している。海外メディアの報道によると、物価高騰の影響を受け、店頭に並ぶバターは品質基準を満たさない偽物が横行。スマホのネット通信は頻繁に遮断され、プーチン大統領の進めたデジタル化戦略が裏目に出ているという――。写真＝Russian presidential press office／AFP PHOTO／時事通信フォト2025年11月20日、ウクライナ