きょう未明、千葉市美浜区の公園で立ち木や落ち葉などが燃える不審火が相次ぎました。警察は放火の可能性もあるとみて捜査しています。きょう午前4時ごろ、千葉市美浜区ひび野の県立幕張海浜公園で、「立ち木が燃えている」と通行人の男性から119番通報がありました。警察によりますと、公園内の立ち木や落ち葉などあわせて6か所が燃えているのが確認されたということです。けが人はいませんでした。警察は燃えた立ち木の近くにい