恋愛には苦難に負けず、立ち向かうタフさが必要です。しかし実際には、気になる女の子とのコミュニケーションにおいて、心が折れそうになる男性もいるのではないでしょうか。では一体、男性はどのような状況で「心が折れそう」になるのでしょうか。今回は、男心を知るために「片思い中、男性の心が折れそうになる瞬間９パターン」をご紹介いたします。【１】他の男性と歩いているところ見かけてしまった。「彼氏ができてしまったの