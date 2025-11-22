『TOKYOタクシー』（11月21日公開）タクシー運転手の宇佐美浩二（木村拓哉）は、85歳の高野すみれ（倍賞千恵子）を東京の柴又から神奈川県の葉山にある高齢者施設まで乗せることになった。すみれの「東京の見納めに、いくつか寄ってみたいところがある」という頼みを聞いた宇佐美は、すみれの指示で各地へタクシーを走らせる。そして旅を共にするうち、次第に心を許したすみれから語られたのは、彼女の意外な過去だった。本