前編記事『がん治療に「最後の砦」があった…最高峰の医療技術が集まる「がんセンター」の実態』より続く。成功率97・5％を誇る高度な技術頭頸部がんの患者数は、がん全体の約5％と少なく、手術、放射線、抗がん剤とあらゆる治療を駆使しなければならないため、ふつうの病院では対応が難しい。がん研有明病院で最前線に立つのが、頭頸科部長の三谷浩樹医師だ。「とくに『マイクロサージャリー』と呼ばれる、のどの再建手術には、高