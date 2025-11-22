小倉競輪場で開催中のG1「第67回競輪祭」（優勝賞金5090万円）は4日目。12Rの優秀戦ダイヤモンドレースは3車結束の神奈川勢が中心。郡司浩平の3連勝に期待した。展開向く郡司を信頼。目標の松井は抜群の内容で勝ち上がった先輩の前を回る以上、主導権は譲らない。後輩の気持ちに応えて抜け出す。関東勢に要警戒だ。＜1＞真杉匠サドル周りを大幅にいじって1走目よりもマシになった。ただ、マシになったかなというくらい。自