リーガロイヤルホテル大阪の「メインラウンジ」では、旬のいちごを存分に味わえる「ロイヤル ストロベリーパフェ」が登場します。甘酸っぱい果肉に、ハート型チョコレートや塩バニラアイスが寄り添う、見た目も味わいも心ときめく一品。大きな窓の向こうには日本庭園が広がり、ゆったりとした時間が流れる上質な空間で贅沢なティータイムを楽しめます。期間限定の特別な味わいを、ぜひこの季節に堪