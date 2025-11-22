俳優の夏木マリ（73）が20日、自身のインスタグラムを更新。デニム素材でできた着物姿を披露し、「凄く粋なお着物」「かっこよ過ぎ」と反響が寄せられている。【写真】「凄く粋なお着物」デニムでできた着物姿を披露した夏木マリ夏木は「今日は、映画『ほどなく、お別れです』の完成報告会でした！」と報告し、オフショットをアップ。デニム生地でできた“珍しい”着物に、9頭の馬が描かれた「九頭馬文様の繻子帯」をまとって