私はサキ。夫のケントとは大学で出会い、社会人3年目で結婚しました。夫は勉強に打ち込むのが好きらしく、学生の頃から次々と資格試験に挑戦しては合格してきました。そんな夫の向上心に惹かれて結婚した私ですが、家庭を持った今は夫を違う目で見るようになっています。夫は勉強モードに入ると他のことはそっちのけ。試験をクリアすることしか考えられなくなるのです。そんなある日、夫が会社を辞めてまで試験に挑戦すると言い出