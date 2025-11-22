＜大王製紙エリエールレディス2日目◇21日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞2023年からジャンボ尾崎の門下生となり、6季ぶりにシード復帰を確定させている35歳の木戸愛はこの日、4バーディ・1ボギーの「68」で回りトータル7アンダー。首位と3打差の単独4位で週末を迎える。【写真】初優勝時の木戸愛とプレゼンターの”エビちゃん”初日はボギーなしの4アンダー。2日続けて安定感のあるゴルフを見せ