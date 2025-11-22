＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル最終日◇21日◇PGM総成ゴルフクラブ(千葉県)◇6,462ヤード・パー72＞ ツアー競技外の『マイナビネクストヒロインツアー』の最終戦が終了した。3打差の4位タイから出た藤本愛菜が3バーディ・ボギーなしの「69」で回り、トータル5アンダーで早川夏未と並びホールアウト。優勝の行方はプレーオフに持ち込まれた。【写真】おめでとう！ネクヒロから5人の女子プロが誕生最終18