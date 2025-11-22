¡ãÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹2ÆüÌÜ¡þ21Æü¡þ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¾¾»³¡Ê°¦É²¸©¡Ë¡þ6595¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äº£µ¨2¾¡¤òµó¤²¤¿¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥­¥ó¥°2°Ì¤Î¿ÀÃ«¤½¤é¤¬¡¢¥È¡¼¥¿¥ë5¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦76°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¿ÀÃ«¤½¤é¤Î260¥ä¡¼¥ÉÄ¶¥¹¥¤¥ó¥°¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û½éÆü¤«¤é3¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦74°Ì¥¿¥¤¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¤òº£µ¨1¾¡ÌÜ¤Î¡ÖSky RKB¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç