人は誰もが歳をとるもの…たとえ美しいモデルやSNSで輝いている人であっても。そしてどこか心の奥で「老いているのは自分だけ」と思ってしまい、老化に抗おうとするものだ。【画像】著者のローラ・Ｌ・カーステンセン博士世界的な長寿研究の第一人者、スタンフォード大学長寿研究所所長のローラ・L・カーステンセン博士が、老いをめぐる5つの神話を科学的に解き明かしている。『スタンフォー