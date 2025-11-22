【モデルプレス＝2025/11/22】テレ東では、12月17日と24日の二夜に渡り、水ドラ25「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge」（深夜1時00分〜）を放送することが決定。元日向坂46の加藤史帆が主演を務め、俳優の飯島寛騎が出演する。【写真】加藤史帆「情報量多い」と話題のディズニーショット◆加藤史帆主演「オトサツ」リブート版放送決定原作はDMMグループのデジタルコミック出版社「CLLENN」が制作。現在「DMM ブックス」他で