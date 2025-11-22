11月22日は、アメリカ第35代大統領のジョン・F・ケネディが暗殺された日だ。1963年の事件発生から62年の今秋、米現代史研究家の奥菜秀次氏の元に、一通のメールが届いた。それは暗殺犯、リー・ハーヴェイ・オズワルドが事件の2日後、ジャック・ルビーによって射殺された現場に居合わせた、ある日本人について問い合わせるものであった。その日本人・小池英夫（サンケイ新聞記者）が遺した見聞録『私家版ケネディ暗殺事件見聞録』