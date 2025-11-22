11月22日は、アメリカ第35代大統領のジョン・F・ケネディが暗殺された日だ。1963年の事件発生から62年。今年は、1月に就任したトランプ大統領が本件に関わる機密文書の解除を命じたことも話題となった。そんな今秋、米現代史研究家の奥菜秀次氏の元に、届いた一通のメール……。それは暗殺犯、リー・ハーヴェイ・オズワルドが事件の2日後、ジャック・ルビーによって射殺された現場に居合わせた、ある日本人について問い合わせる