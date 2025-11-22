国語の小説文や論説文の読解問題にどう備えるかは、中学受験における大きな課題の一つといえよう。そこで重要なのは、「出題されそうな本をどれだけ読んでおくか」である。このたび教育ジャーナリストの西田浩史氏が、首都圏の78塾、161人の「中学受験のプロ」に、直近3年間でよく出題された作家・作品、「次に出る本」などについて独自取材を実施。その中から本稿では、「よく出題された作家」の一部について、西田氏が解説する