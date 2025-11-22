今季限りで現役を引退した前楽天の山田遥楓氏（29）がアカデミーコーチに就任することが21日、分かった。山田氏は今季1軍出場がなく、10月末に戦力外通告を受け、引退を表明。当初は球団に残らず、地元の佐賀で家業などを手伝う予定だったが、球団の熱心なオファーに応える形となった。きょう22日に本拠の楽天モバイルパークで開催されるファン感謝祭にも来場予定。球団公式YouTubeでシーズン中に大好評の「試合後のリアル」