KADOKAWAは、「AnimeJapan」の人気企画“アニメ化してほしいマンガランキング”の2025年で10位に入賞した『ラブ・バレット』(著：inee)の第2巻を2025年11月21日(金)に発売した。現在「月刊コミックフラッパー」で連載中の『ラブ・バレット』は、武装キューピッドたちが銃を携えて人々の恋を成就させるロマンティック・ガンアクションとなっている。【あらすじ】不慮の事故で命を落としてしまった女子高生の心陽。しかし、愛の女神