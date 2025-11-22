加藤史帆が主演を務め、飯島寛騎が共演する水ドラ25『夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge』が、テレビ東京ほかにて12月17日と12月24日の25時より放送されることが決定。またテレ東での地上波放送に加え、DMMショートにてショートドラマとしても配信される。 参考：人はなぜ危ない男との泥沼恋愛にハマるのか不倫やDV描く問題作『魔物（마물）』から考える 本作は、DMMグループのデジタ