腎臓がんとは腎細胞がんともいわれています。初期症状はほとんど無く、健康診断や他の疾患の検査をした際に見つかることが多いという特徴があります。進行すると、肺・肝臓・脳・骨など他の臓器に転移する場合があり、その影響で症状が生じることがあるため注意が必要です。この記事では、腎臓がんの原因について解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「腎臓がんの原因」はご存知ですか？検査・治療法も解説！【医師監修】