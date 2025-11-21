血液検査は、生活習慣病や内臓の異常を早期に発見する重要な手段です。脂質異常症や糖尿病など、初期に無症状で進行する病気のリスクを見つけることもあるそうです。血液検査でわかる病気や注目すべき項目について末木内科医院の末木先生に伺いました。 監修医師：末木 侑希（末木内科医院） 山梨大学医学部医学科卒業、同院研修医を経て血液・腫瘍内科所属。地域医療機能推進機構 山梨病院健康管理センター 非常勤勤