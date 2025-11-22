三連休初日の今日22日(土)は、広範囲で晴れて行楽日和に。北陸や北海道で降っている雨や雪も次第にやみ、天気は回復へ。空気が乾燥するため、火の元や体調管理にご注意を。広範囲で晴天行楽日和に今日22日(土)は、冬型の気圧配置が緩み、本州付近は大陸から張り出す高気圧に覆われる見込みです。九州から東海、関東は、日差しがたっぷり届くでしょう。紅葉の見頃を迎えた所では、青空と紅葉の美しいコントラストが期待できそうで