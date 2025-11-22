プロ野球・巨人の長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会が21日、東京ドームで行われ、午前中の関係者の部に室伏広治前スポーツ庁長官が参加しました。「スポーツを愛している方でしたので、どのスポーツでも応援していただいて、陸上競技もそうですけど、すべてにおいて明るく建設的で前向きで、そういったエネルギーをたくさんいただきましたね」長嶋さんと陸上といえば、1991年に東京で行われた陸上の世界選手権。日本テレビのリポー