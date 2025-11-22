国道と高速のアクセスが微妙だった「三田」に新道！兵庫県は2025年11月17日、三田市で整備を進めてきた県道「三田西インター線」のバイパス区間0.7kmが12月13日に開通すると発表しました。【これはナイス！】やっと国道176号につながる「三田西インター線」（地図／写真）中国道に接続する舞鶴若狭道で舞鶴方面へ一つ目のインター「三田西IC」のアクセス道路が延伸し、地域の主要道路である国道176号につながります。現在はI