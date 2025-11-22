昨年の大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合ほか）でも、高い演技力と人を惹き付けて止まない存在感を見せつけた吉高由里子が、現代社会に潜む矛盾や孤独を浮かび上がらせる主演舞台『シャイニングな女たち』を前に、作・演出を手掛ける蓬莱竜太（「蓬」は「1点しんにょう」が正式表記）と対談。「女性は常に闘いにさらされているが、吉高さんにはしなやかな強さがある」と印象を語る蓬莱に、吉高は「闘っている分、得している部分も