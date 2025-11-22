11月22日は「いい夫婦の日」。この日は、夫婦がお互いに感謝を伝え合うきっかけの日ともされている。芸能人たちのプライベートが垣間見えるSNSでは、仲睦まじい夫婦ショットを目にすることも多い。今回は「いい夫婦の日」にちなみ、年齢を重ねても仲の良さが伺える50代以上の夫婦ショットを紹介する。【写真】菊池桃子、青田典子、夏木マリ…OVER50夫婦の仲良しショット■菊池桃子現在57歳の女優・菊池桃子は、2019年に現在の