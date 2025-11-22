「余った春巻の皮で鶴を折って揚げたら思ってたより上手くいった」。ちょっとした発想でつくってみた折り鶴が40万件を超える「いいね」を集める大反響に。投稿したXユーザー「風虱虱虱虱」（@kaze_kaze_kaze_）さんに話を聞いた。 【写真】揚げてみた結果がスゴすぎた！ 大反響の要因は発想自体もさることながら、なんといっても春巻きの皮とは思えない完成度。普通の折り紙でつくった鶴と遜色ない仕上がりだ。