クエンティン・タランティーノ監督と女優のユマ・サーマンが、19日にロサンゼルスで行われた人気ゲーム『フォートナイト』のイベントに揃って登場した。『パルプ・フィクション』や「キル・ビル」シリーズでタッグを組んでいたものの、ユマがスタントで負傷したことをきっかけに関係に亀裂が生じていた2人が、同ゲームと『キル・ビル』がコラボした新シリーズ「失われたチャプタ}