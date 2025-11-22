◆プロレスリング・ノア「ＣＲＯＳＳＯＶＥＲ２０２５」（２１日、仙台サンプラザホール）観衆８３２プロレスリング・ノアは２１日、仙台サンプラザホールで「ＣＲＯＳＳＯＶＥＲ２０２５」を開催した。メインイベントでＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａが１６分３６秒、ＤＩＳＣＨＡＲＧＥで清宮海斗を破り初防衛に成功した。バックステージで王者は「ミスター清宮、本当に本当にサンキュー・