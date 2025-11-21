本田技研工業株式会社は、軽自動車「N-ONE」を一部改良し、2025年11月21日に発売する。 今回の改良では、全グレードに前方パーキングセンサーと7インチTFT液晶メーターを標準装備。また、「Original」には北欧テイストの特別仕様車「CRAFT STYLE」を新設定し、「RS」は6速MT専用グレード化され、走行性能と個性を強化した。プレミアム志向の「Premium Tourer」も装備を充実させ、各グレ}