◇ノルディックスキーW杯ジャンプ混合団体第1戦（2025年11月21日ノルウェー・リレハンメルヒルサイズ＝HS140メートル）スキージャンプW杯の今季開幕戦が行われ、混合団体で丸山希（27＝北野建設）、二階堂蓮（24＝日本ビール）、伊藤有希（31＝土屋ホーム）、小林陵侑（29＝チームROY）の日本が合計1034.0点で優勝を飾った。2位は1025.1点のスロベニア、3位は1023.9点のオーストリアだった。日本のW杯混合団体での優勝