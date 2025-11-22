日本テレビ『news zero』で21日に放送された『巨人軍監督日記 第2章』。シーズンが終わり最終回を迎えました。巨人から昨年は菅野智之投手が、今年は岡本和真選手がMLBへ羽ばたいていきます。阿部慎之助監督は「相当きついですよね」と本音をもらしました。シーズン前の2月に行った初回のインタビューで阿部監督は菅野投手について「本当に頑張ってこいよってだけ言いました」と本人に告げ「もう本当、キャリア終わるまで帰ってこ