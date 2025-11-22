天皇皇后両陛下の長女・愛子さまはラオスへの公式訪問を終え、帰国されました。同行取材したフジテレビ社会部・宮崎千歳記者の報告です。初めて臨まれた国際親善の旅。国家主席を始めとする要人に両陛下からのメッセージを伝える役割を果たしたほか、予定になかった記念撮影に応じたり、スピーチが長いと気づき、読むスピードを途中から速めたりするなど、どんな状況にも柔軟に対応されました。行く先々で笑顔の輪が広がる様子は、