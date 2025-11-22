千葉・市原市の動物園で飼育員が倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。21日、市原市の「市原ぞうの国」のぞうの飼育室で、タイ国籍の男性飼育員（30）が額から血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡しました。警察は、飼育員が頭をゾウに踏まれた可能性があるとみて詳しく調べています。