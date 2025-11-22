安全装備が大幅強化！ ACCも新搭載スズキは2025年11月4日、「ジムニー」および「ジムニーシエラ」の一部改良モデルを発表しました。デザインこそ大きく変わらないものの、安全性と快適性にかかわる装備が大幅にアップデートされています。新たなジムニーは一部改良でどう変わった？ジムニーは1970年の初代から続く、本格派の軽オフローダーです。悪路走破性の高さと扱いやすいコンパクトボディで人気を集め、現行の4代目モデル