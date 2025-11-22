今回、Ray WEB編集部はアルバイト先の出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はスーパーでバイトをしています。ある日、社員のおじさんである渡辺さんに、彼氏はいるのか尋ねられ……？なぜか歳上が好きと勘違いされた主人公。主人公は渡辺さんの質問をうまくかわせるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：miyukaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】バイト先の【おじさん社員】にア