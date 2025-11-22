フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２２日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。徳光さんは、２１日に東京ドームで開催された６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんの「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」に参列したことを報告した。徳光さんは、敬愛する長嶋さんを「改めてですね、戦後最大のスーパース