新潟アルビレックスBBは21日、アウェーで行われた東京Z戦に84―73で勝利した。今季初の5連勝を決め12勝6敗。鵜沢潤監督は「相手の勢いもあって最初はペースがつかめなかったが、3Qで（樋口）蒼生とB・J（マック）がスコアリーダーになってくれた」と勝因を挙げた。第1Qから21―22の接戦。第2Qも一進一退の攻防は続き、攻撃ではPG樋口が3点シュートを決めるなど存在を示したが、41―42と1点のリードを許して前半を終えた。第3