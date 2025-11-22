フリーアナウンサーの中川安奈（32歳）が、11月17日に放送されたラジオ番組「大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所」（ニッポン放送）に出演。フィンランドやプエルトリコなどで過ごしたことがあるが「その国に行ったら、その国のモテ女になりたいじゃないですか」と語った。中川安奈が番組のゲストとして登場し、3歳から6歳までフィンランド、10歳から14歳までプエルトリコで過ごした帰国子女であり、英語、スペイン語に堪