米ニューヨーク市長選で勝利したマムダニ次期市長（左）と握手するトランプ大統領＝21日、ホワイトハウス（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、ニューヨーク市長選で勝利した民主党急進左派のマムダニ次期市長とホワイトハウスで初めて対面で会談した。物価高や治安維持対策などについて協議。会談後、記者団に「とても生産的だった」と話し、マムダニ氏との協力姿勢を強調した。「共産主義者」と敵視してきた